Marsilya'yı reddetti, İran'a transfer oldu!

Eski Galatasaraylı sağ bek Serge Aurier yeni takımını buldu. Sarı kırmızılılardan ayrıldığı 1 Temmuz 2024’ten bu yana kulüpsüz olan 32 yaşındaki futbolcu Aurier, İran ekiplerinden Persepolis ile anlaştı.

Lens, Toulouse, PSG, Tottenam ve Nottingham Forest formaları giyen son olarak da Galatasaray'da oynayan Aurier'e, Marsilya talip olmuştu.

'GEREKİRSE AÇ KALIRIM'

Fildişi Sahilli oyuncu, Marsilya'ya transferi konusunda şunları söylemişti:

"Benatia benimle konuştu ama ona açıkça söyledim, ilgilenmediğimi belirttim. Kulüpsüz olmama rağmen. Ben çok sadık biriyim. Gerekirse aç kalırım ama Marsilya'ya imza atmam. Bu tamamen kafada biten bir şey. Ben bir Parisliyim, futbolun temellerini Paris bölgesinde aldım, Marsilya'ya imza atmak benim için mümkün değildi."