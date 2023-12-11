Mars’ın çevresinde keşfedildi. Bilim insanları şaşkın

NASA’nın gönderdiği ve 2022’den beri iletişim koptuğu InSight’ten toplanan bilgilerde Mars’ın çevresinde bir katman bulundu.

Osmancan Erok KAYNAK: Haber Merkezi
Mars’ın çevresinde keşfedildi. Bilim insanları şaşkın

InSight aracı NASA tarafından Kasım 2018’de uzaya gönderilmiş ve Mars yüzeyine inmişti.

Ancak araçla 2022’de iletişim kopmuştu. Araç 4 yıl boyunca Mars’ın sismolojisi hakkında veri toplayıp Dünya’ya göndermişti.

Uluslararası bir araştırma grubunun InSight’ın verilerini analiz etti.

Elde edilen sonuçlara göre ise Mars’ın çekirdeğini çevreleyen bir eriyik katman görüldü.

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Ayrıca ekipler Mars’ın çekirdeğinin daha önceleri bilinenden daha yoğun ve daha küçük olduğunu belirlediler.

Araştırma ekibinin üyelerinden Prof. Dr. Vedran Lekic, eriyik katmanını bir battaniyeye benzettiğini bildirdi.

Katman sarmaladığı metalik çekirdeğin ısı kaybetmesine vesoğumasına engel oluyor.

Öte yandan katman içerdiği radyoaktif elementler nedeniyle ısı üretiyor.

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