Mars'ta çekilen görüntü uzaylı tuvaleti sanıldı. Gerçek bambaşka çıktı

Mars'ta Perseverance uzay aracının çektiği bir fotoğrafta ortası delik bir taş görüldü. Herkes bunun bir uzaylı tuvaleti olabileceğini iddia ederken gerçek ise bambaşka çıktı.

Mars'ta çekilen görüntü uzaylı tuvaleti sanıldı. Gerçek bambaşka çıktı

Editör: Ersoy ÖZDEM

NASA'nın Mars'taki gözü kulağı olan Perseverance uzay aracı bugüne kadar en tuhaf fotoğrafını çekti. Fotoğrafta ortasında büyük bir delik bulunan halka biçimli bir taş parçası yer alıyordu.

Perseverance, fotoğrafı 23 Haziran'da çekti ve görüntü Twitter'da SETI (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması) tarafından paylaşıldı.

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Sosyal medyada 'uzaylı tuvaleti' esprisi yapılan kaya için uzmanların bir yorumu var. Uzmanlara göre bu muhtemelen Mars'a düşen bir göktaşı. SETI'ye göre de küçük taşların yanında görülen bu büyük kaya bir göktaşı olabilir.

Perseverance, 30 Haziran 2020'de ABD'nin Florida'daki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldıktan sonra yaklaşık 7 aylık ve 470 milyon kilometrelik yolculuk sonrası 20 Şubat'ta Mars yüzeyine inmişti.

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