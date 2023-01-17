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Mars'ta bulunan kaya parçasının sırrı bilim insanlarını heyecanlandırdı

Mars'ın keşif aracı Curiosity kızıl gezegenin yüzeyinde bazı araştırmalar yaparken ilginç bir kaya parçasını keşfetti. Görselleri inceleyen bilim insanları bu kaya parçasının bir göktaşı olabileceğini savundu.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 13:41
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Mars'ta çekilen kaya parçası fotoğrafının sırrı çözülemedi

Mars'ta bulunan kaya parçasının sırrı bilim insanlarını heyecanlandırdı
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NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı (MSL) Mars'taki Gale kraterinde keşifte bulunurken keşif aracı Curiosity'in, 2012 yılından beri kızıl gezegende faaliyetlerine devam ettiği ifade edildi.

Keşif aracının görevleri arasında Mars iklimini ve jeolojisini incelemek, Mars'ta daha önce yaşam olup olmadığını ve suyun varlığını araştırmak, gezegen yerleşimine ve ileri zamanlarda insansı keşiflerin mümkün olup olmadığını araştıracak.

CURİOSİTY, GİZEMLİ BİR KAYA KEŞFETTİ

Curiosity'nin Mars yüzeyinde bulduğu kaya parçası, bilim insanlarını şaşkına çevirdi.

Keşfedilen taşın çevresinden bazı farklılıklar gözlendi. Tuhaf, küçük, gri bir kayanın ne olduğunu araştıran yetkililer, büyük bir ihtimalle bunun bir göktaşı olma ihtimali üzerinde durdu. Gale Krateri'ni keşfeden uzayın keşif aracı ve kraterin devasa merkez dağı Sharp Dağı'nın yamaçlarına tırmandı.

Araç, Mart 2020'de bir tepenin zirvesindeki "Greenheugh Pediment" isimli kaya tabakasının üzerine çıkarak en dik arazi tırmanışı rekorunu kırmıştı.

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