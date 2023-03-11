Mars'ta gün batımı. İlk kez bu kadar net

NASA, Mars'ta Güneş'in alçaldığı ve ışık huzmelerinin bir bulut kümesini aydınlattığı görüntüler gündem oldu.

2 Şubat'ta kaydedilen görüntüde alacakaranlık diye de bilinen bu günbatımı ışıkları ilk kez Kızıl Gezegen'de bu kadar net biçimde fotoğraflandı.

Uzay ajansından yapılan açıklamada görüntünün Mars'taki bulutların daha iyi incelenmesini sağladığı ifade edildi.

Yeni görüntüdeki bulutların hem daha yüksek bir rakımda hem de daha soğuk olduğu anlaşılıyor.

27 Ocak'ta kaydedilen ilk görüntüde ise tüy şeklinde bir dizi renkli bulut yer alıyor. Bunlar günbatımından hemen sonra görüntülendi. Bilim insanlarına göre belirli bulut türleri Güneş ışığıyla aydınlatıldığında yanardöner görüntüler oluşturabilir.