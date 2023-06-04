Mars'ta hayat var ama bakın kaç yıl yaşanabiliyor: Bilim insanları açıkladı

Daily Mail’in haberine göre, bilim insanları, iki yıl önce spermlerin Mars’ta 200 yıla kadar hayatta kalabilmesi nedeniyle insanların Kızıl Gezegen’de üreyebileceklerini açıkladı.

Uzmanlar, insanların gezegendeki herhangi bir görev için dört yıldan fazla harcamamasını tavsiye etti.

Advancing Earth and Science Journal’da yayınlanan bilgilere göre; “Mars’a potansiyel bir görevin yaklaşık dört yılı geçmemesi gerektiğini tahmin ediyoruz. Bu çalışma, uzay radyasyonunun Mars’a insan misyonu için katı sınırlamalar getirdiğini ve teknolojik zorluklar sunduğunu gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.

ABD’deki Kaliforniya Üniversitesi UCLA ekibi tarafından yürütülen diğer araştırmalar, Mars’a gidip gelen bir uzay aracının gidiş-dönüş sırasında yeterli korumayı sağlaması gerektiğini buldu.

Bununla birlikte, uzay aracının yapıldığı malzeme çok kalınsa, aslında ikincil radyasyon miktarını da artırabilir.