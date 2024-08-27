Mars'ta müthiş keşif! Dünyadakilerden daha büyük

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mars'ta müthiş keşif! Dünyadakilerden daha büyük

Mars'ta keşfedilen antik bir gölün, Dünya'daki tüm göllerden daha büyük olduğu ortaya çıktı.

1 milyon kilometrekareden fazla bir alanı kaplayan bu göl, Hazar Denizi'nin üç katı büyüklüğündeydi.

Mars, Dünya'nın yarısı kadar büyük olmasına rağmen, düşük yerçekimi nedeniyle bazı jeolojik yapıları çok daha büyük ölçekte barındırır.

Kızıl Gezegen, Dünya'daki kanyonlardan ve volkanlardan çok daha büyük olanlarına sahiptir. Şimdi ise Mars'ın antik göllerinden birinin, Dünya'daki tüm göllerden daha büyük olduğuna dair yeni kanıtlar bulunuyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Mars Express uzay aracının, Caralis Kaosu adı verilen bir bölgede yer alan antik göl yatağının yeni görüntülerini elde ettiğini açıkladı. Bu göl yatağının, milyarlarca yıl önce su içerdiği ve 1 milyon kilometrekareden fazla bir alanı kapladığı düşünülüyor.

Dünya'daki en büyük iç su kütlesi olan Hazar Denizi, yaklaşık 1.200 kilometre uzunluğunda ve 320 kilometre genişliğindedir.

MARS RÜZGARLARIYLA ŞEKİLLENEN GÖL YATAĞI

Milyarlarca yıldır kuru olan bu geniş antik göl yatağı, şimdi yükseltilmiş tepeciklerle kaplı.

Bilim insanları, bu tepeciklerin Mars rüzgarlarının tozu savurmasıyla oluştuğunu öne sürdü.

Su, Mars'ın yüzeyinden kaybolduktan sonra, tozun tekrar kuruması sonucu bugün gördüğümüz bu tepecikler ortaya çıktı.

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