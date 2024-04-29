Mars’ta örümcekleri andıran izler tespit edildi. Avrupa Uzay Ajansı görüntüledi…

Kaynak: Cumhuriyet
Mars’ta örümcekleri andıran izler tespit edildi. Avrupa Uzay Ajansı görüntüledi…
Avrupa Uzay Ajansı’na ait uzay aracı tarafından Mars’ın güney kutup bölgesinde çekilen görüntülerde, gezegenin yüzeyinde devasa izler olduğu ortaya çıktı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından ExoMars Yörünge Aracı (TGO) 2016 yılında Mars'a atmosferik araştırma yapmak için gönderildi. Sekiz yıldır Mars’ta araştırmalar yapan ExoMars’ın son gönderdiği görüntülerin içerisinde oldukça ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.

Mars’ın güney kutup bölgesini araştıran TGO, "dev örümceklere benzeyen" kristal izlere rastladı. Söz konusu kristal izlerin örümcek değil, Mars’ın kıştan bahara döndüğü zaman dilimlerinde gezegenin yüzeyinde oluşan şekiller olduğu açıklandı.

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ESA'DAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

ESA, örümceğe benzetilen izlerin, kış ayında donmuş halde olan karbondioksit gazının, baharda eriyince, yer altındaki toz ve kumları yüzeye fışkırtması sonucu oluştuğunu bildirdi.

Güneş ışığı, yer tabakasının altındaki karbondioksit buzunun gaza dönüşmesine neden olduğunu ve bunun da daha sonra birikip üstteki buz tabakalarını kırdığını belirten ESA, gazın, ilkbaharda serbest kalarak sıkışan toz ve kumu yüzeye doğru sürüklediğini ve buz tabakalarını parçaladığını açıkladı.

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ESA, konuya ilişkin yaptığı açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

“Eriyen karbondioksit buzlarından açığa çıkan gaz, toz ve kumun yüzeyden fışkırmasına neden olur ve bunlar daha sonra yüzeye geri düşer.

Böylelikle zamanla, görüntüde görülen, 45 metre ile 1 kilometre arasında değişen genişlikteki karanlık lekeler oluşur.”

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