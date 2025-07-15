Mars’ta tarihi yolculuk: Perseverance 411 metreyle en uzun sürüş rekorunu kırdı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mars’ta tarihi yolculuk: Perseverance 411 metreyle en uzun sürüş rekorunu kırdı!

NASA’nın Perseverance aracı, başka bir gezegende en uzun yolculuk rekorunu kırdı.

NASA'nın Mars kaşifi Perseverance, 19 Haziran'da gerçekleştirdiği 411 metrelik tek seferlik sürüşle, başka bir gezegende şimdiye kadar yapılan en uzun yolculuğu tamamlayarak tarihe geçti. Perseverance, 2021'de Mars'a indiğinden bu yana büyük mesafeler katetti.

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İlk deneme sürüşünde 6,5 metre gidip dönen araç, o günden bu yana krater tırmanışları, günlük yüzlerce metrelik sürüşler ve 700 metrelik otomatik sürüş gibi birçok başarıya imza attı. Araç, şu sıralar Jezero Krateri'nin dış yamacındaki Krokodillen Platosu'nda kil içeren kaya örnekleri arıyor. Özellikle "fillosilikat" adı verilen minerallerin varlığı, bölgede bir zamanlar bol miktarda su bulunduğuna ve hatta eski organik maddelerin korunmuş olabileceğine işaret edebilir.

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Perseverance, yakın zamanda analiz ettiği kayaların kolayca kırıldığını fark edince, NASA ekibi daha önce örnek aldığı sağlam ve kil açısından zengin bir bölgeye geri dönme kararı aldı. İşte bu karar, rekor kıran uzun yolculuğun nedenini açıklıyor.

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Mars'taki toplam sürüş mesafesi rekoru, 2004'ten 2018'e kadar görev yapan Opportunity aracına ait; 40 kilometreden fazla. Perseverance ise şu anda yaklaşık 36 kilometre yol katetti ve bu hızla giderse yakın zamanda bu rekoru da kırması bekleniyor.

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