Bilim dünyasını sarsan buluş! Her biri Güneş’in 100 katı.. Uzay'da dev çarpışma

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bilim dünyasını sarsan buluş! Her biri Güneş’in 100 katı.. Uzay'da dev çarpışma

Bilim insanları, Samanyolu'nun çok ötesinde iki dev kara deliğin şiddetli çarpışmasının uzay-zamanda yarattığı dalgalanmaları tespit etti. Bu olay, şimdiye kadar kaydedilen en büyük kara delik birleşmesi olarak kayıtlara geçti.

Her biri Güneş'in 100 katından daha büyük kütleye sahip iki kara delik, milyarlarca yıl önce birbirinin yörüngesine girerek dönmeye başlamış, sonunda da çarpışarak Güneş'in yaklaşık 265 katı kütleye sahip yeni bir kara delik oluşturmuştu. Çarpışma, Dünya'dan yaklaşık 10 milyar ışık yılı uzaklıkta gerçekleşti.

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EN BÜYÜK KARA DELİK BİRLEŞMESİ

Kütleçekim dalgaları, 23 Kasım 2023 günü saat 15.00 sıralarında ABD'nin Washington ve Louisiana eyaletlerindeki Lazer Girişimölçer Kütleçekim Dalgası Gözlemevi (LIGO) istasyonlarında aynı anda kaydedildi. Sinyal, yalnızca bir saliselik bir süreyle algılandı ve birleşen kara deliklerin "çınlama" olarak adlandırılan sönümlenme evresini yakaladı.

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Cardiff Üniversitesi Yerçekimi Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Mark Hannam, "Bunlar evrende gözlemleyebileceğimiz en şiddetli olaylar, ancak Dünya'ya ulaştıklarında ölçebileceğimiz en zayıf sinyallere dönüşüyorlar. Daha önce buna dair bazı işaretler görmüştük fakat bu en uç örnek olabilir" dedi.

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DÜNYA'DAN 400 BİN KAT DAHA HIZLI DÖNÜYOR

Yapılan analizler, birleşen kara deliklerin sırasıyla 103 ve 137 Güneş kütlesinde olduğunu ve Dünya'dan 400 bin kat daha hızlı döndüğünü gösterdi. Bu değerler, teorik olarak kara delik oluşumunun beklenmediği bir kütle aralığına denk geliyor. Fizikçilere göre, bu olağanüstü büyüklükteki kara delikler büyük olasılıkla daha önce gerçekleşen başka birleşmelerin ürünü.

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Bilim dünyasını sarsan buluş! Her biri Güneş’in 100 katı.. Uzay'da dev çarpışma

Bilim dünyasını sarsan buluş! Her biri Güneş’in 100 katı.. Uzay'da dev çarpışma

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