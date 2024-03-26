Mars’taki antik gölle ilgili flaş tespit. 2030’da ne olacak?

Mars’taki Perseverance uzay aracı Kızıl Gezegen ve atmosferinde bilgi toplamaya devam ediyor.

Jezero Krateri’nde bir zamanlarda devasa bir göl olduğu düşünüldüğü için araç bu bölgeye inmişti.

Uzay aracının Dünya’ya gönderdiği bilgiler analiz edilince bilim insanları bölge bir zamanlar bir göl olduğunu doğruladı.

Araç bölgede toprak ve taş örneklerini de topluyor. İddialara göre uzay aracı Perseverance’in topladığı örnekler 2030’da Dünya’ya getirilecek.

Aracın olduğu bölgede geçmişte sulak bir arazi olması yaşam izlerini de umutlandırdı.