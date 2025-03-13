Mart kapıdan baktırmadı! Türkiye’nin en sıcak ili oldu

Kaynak: İHA
Mart kapıdan baktırmadı! Türkiye’nin en sıcak ili oldu

Türkiye'de 12 Mart tarihinde gerçekleşen en yüksek sıcaklık, Zonguldak'ta 31,4 derece olarak ölçüldü.

Türkiye'de 12 Mart tarihinde gerçekleşen en yüksek sıcaklık, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 31,4 derece olarak kaydedildi.

Meteoroloji verilerine göre, 12 Mart tarihinde saat 06:00 ile 18:00 arasında ülke genelinde en yüksek sıcaklıklar şu şekilde ölçüldü:

"Zonguldak, Devrek: 31,4 derece, Giresun, Espiye: 31,2 derece, Zonguldak, Çaycuma: 30,8, Rize, Çayeli 30,5 derece, Giresun, Yağlıdere: 30 derece, Bartın, Merkez: 30 derece, Ordu, Altınordu: 30,0 derece, Bartın, Merkez (Kozcağız): 30,0 derece."

8.webpZonguldak'ın Devrek ilçesi, 31,4 santigrat derece ile Türkiye'nin en sıcak noktası oldu. Özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki şehirlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dikkat çekti.

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