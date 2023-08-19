'Martı' New York Borsasında çakıldı. Hisseleri mum gibi eridi

Dünyanın en büyük borsalarından biri olan New York Borsası’na geçen ay giren Martı’nın hisseleri çakıldı. Şirketin hisseleri, 1 ay kadar bir sürede yüzde 90 değer kaybetti.