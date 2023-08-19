'Martı' New York Borsasında çakıldı. Hisseleri mum gibi eridi

Dünyanın en büyük borsalarından biri olan New York Borsası’na geçen ay giren Martı’nın hisseleri çakıldı. Şirketin hisseleri, 1 ay kadar bir sürede yüzde 90 değer kaybetti.

'Martı' New York Borsasında çakıldı. Hisseleri mum gibi eridi

11 Temmuz'da New York Borsası'nda halka arz olan Martı'nın hisseleri, beş haftada yaklaşık yüzde 90 değer kaybetti. 8,69 dolarlık hisse değeriyle New York Borsası'na giren Martı'nın hisse değeri 1 doların da altına geriledi.

Martı, perşembe gününe 0,77 dolar seviyesinde başladıktan sonra günü 0,84 dolardan tamamladı.

Şirketin halka arzının hemen ardından hisseleri 5 doların altına gerilemiş, ilk 3 gündeki düşüş ise yüzde 75'e yaklaşmıştı. Bugüne kadarki toplam kayıp ise yüzde 91 seviyesinde gerçekleşti.

Martı'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi CEO Oğuz Alper Öktem yönetim ekibiyle birlikte dünyanın en büyük borsasının açılış gongunu çalmıştı.

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