Emiliano Martinez'den flaş sözler. ''Mbappe cahil'' Finalden önce kapıştılar

Arjantin kalecisi Martinez, Fransızlar'ın yıldızı Mbappe'yi cahillikle suçladı.

Martinez, Mbappe'nin "Güney Amerika futbolu Avrupa'nın gerisinde" sözlerine tepki göstererek, "Cahilce konuşuyor. Futbol hakkında yeterince bilgisi yok. Güney Amerika'da hiç oynamadı.

Bu deneyime sahip olmadığınızda, bunun hakkında konuşmamak daha iyi olabilir. Ama önemli değil. Biz harika bir takımız ve bu şekilde tanınırız. Yarın da herkes bir kez daha tanıyacak" dedi.