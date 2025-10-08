Ofis boynu sendromu, boyun ve omuz bölgesinde ağrı, sertlik, baş ağrısı ve hatta kol ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteren bir rahatsızlık. Uzmanlar, bu sendromun temel nedenini, kötü duruş, uzun süreli bilgisayar kullanımı, ergonomik olmayan çalışma ortamları ve stres olarak sıralıyor.

Dr. Emily Carter (Fizyoterapist) ofis boynu sendromunun, genellikle kasların aşırı kullanımı veya yanlış pozisyonda uzun süre kalması sonucu ortaya çıktığını söyledi.

Prof. Dr. David Lee (Nörolog) ise bu sendromun sinir sıkışması ve kas spazmlarına yol açabileceğini belirterek erken tedaviye dikkat çekmiş.

Bilimsel araştırmalar da ofis boynu sendromunun yaygınlığını ve etkilerini destekliyor. Ofis çalışanlarının %50-70'inin hayatlarının bir döneminde bu tür ağrılar yaşadığını gösteriyor. Ayrıca, ergonomik düzenlemelerin ve düzenli egzersizlerin, sendromun etkilerini önemli ölçüde azalttığı kanıtlanmış.

KORUNMA VE TEDAVİ YOLLARI

Çalışma Ortamı: Sandalye, masa ve monitör yüksekliğinin doğru ayarlanması, boyun ve sırt sağlığı için elzem.

Düzenli Mola ve Egzersiz: Her 20-30 dakikada bir mola vererek boyun ve omuz kaslarını esnetmek, kasların rahatlamasını sağlar.

Doğru Duruş: Bilgisayar kullanırken dik oturmak, omuzları rahat bırakmak ve çeneyi hafifçe içeri çekmek önemli.

Stres Yönetimi: Stres, kas gerginliğini artırabilir. Yoga, meditasyon veya diğer rahatlama teknikleri faydalı olabilir.

Profesyonel Yardım: Şiddetli ağrı veya belirtilerde, bir fizyoterapist veya doktora başvurmak önemli.