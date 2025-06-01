Masa Tenisi Gençler Takım-Ferdi Türkiye Şampiyonası sona erdi

Kaynak: AA
Masa Tenisi Gençler Takım-Ferdi Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun faaliyet programında yer alan Yaşar Sedef Gençler Takım-Ferdi Türkiye Şampiyonası, Kırşehir'de tamamlandı.

Kırşehir Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada 28 takım ve 500'ün üzerinde sporcu yarıştı. Şampiyonada, takım erkeklerde Adana Çiltar MTSK birinci, İstanbul BBSK ikinci, Kayseri Kocasinan Belediyesi üçüncü, Çorum Belediyesi ise dördüncü sırayı aldı. Takım Kızlarda ise İstanbul BBSK birinci, Fenerbahçe ikinciliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi üçüncülüğü, Çorum Belediyesi dördüncülüğü elde etti.

Erkekler ferdi (tek erkek) kategorisinde Kayseri'den Kenan Eren Kahraman, Türkiye şampiyonu oldu. Adana'dan Görkem Öçal ikinci, Balıkesir'den Yiğit Furkan Şimşek üçüncü, İstanbul'dan Berk Öztoprak ise dördüncü oldu.

Kızlar ferdi (tek kızlar) kategorisinde de İstanbul'dan Asude Tuba Şimşek birinciliği, Bursa'dan Büşra Demir ikinciliği, İstanbul'dan Aybüke Banu Şimşek üçüncülüğü, Bursa'dan Yaren Kurt dördüncülüğü elde etti.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu yöneticileri, düzenlenen törende, dereceye giren yarışmacılara madalya ve kupalarını verdi.

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