Masadaki tartışma kavgaya dönüştü, kafasında şişe kırdılar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde arkadaşlarıyla otururken çıkan kavgada kafasında şişe kırılan şahıs hastanelik oldu.

KAYNAK: İHA
Masadaki tartışma kavgaya dönüştü, kafasında şişe kırdılar

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kdz. Ereğli ilçesinde yaşandı.

İddialara göre, Taner K. (30) ve birlikte bir mekanda oturdukları arkadaşları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Taner K.'nın kafasında şişe kırılınca yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından Taner K.'yı hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olayın failini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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