Masaj salonlarına ikinci dalga fuhuş operasyonu

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, fuhşa teşvik ve aracılık yapıldığı iddialarıyla başlattığı soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, elde edilen bilgi, belge ve tanık ifadeleri doğrultusunda, eş zamanlı olarak 3 masaj salonuna operasyon yaptı.

İkinci dalga operasyonunda, fuhşa teşvik ve aracılık yaptığı tespit edilen şüphelilerden H.Ç. (40), N.T. (27), H.Ö. (48) ve N.K. (48) gözaltına alındı. Operasyon sırasında, aralarında yaşları küçük bir mağdur kız çocuğunun da bulunduğu toplam 7 kadın kurtarıldı.

Masaj salonlarında ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, bir adet sertleştirici jel ve masaj salonlarında kullanılan not defterleri ele geçirildi. Bu materyallerin, fuhuşa teşvik amacıyla kullanıldığı değerlendiriliyor.

Operasyonun ardından şüphelilerden N.T. ve H.Ö., ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler H.Ç. ve N.K. ise adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, suç örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini belirtti.