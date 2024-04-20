Masaj salonuna fuhuş baskını

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pirireis Mahallesi Tuzla Caddesi’nde bulunan bir otelin alt katında faaliyet gösteren masaj salonunda fuhuş yapıldığına dair bilgi üzerine harekete geçti. Yapılan baskında, Kenya, Nepal, Özbekistan, Türkmenistan, Tayland ve Güney Afrika vatandaşı olan 8 kadın, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Bu kadınların masaj salonunda yasadışı olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı. Kadınların, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri belirtildi.

Öte yandan, masaj salonunu işleten kişiler hakkında da soruşturma başlatıldı.