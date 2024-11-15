MASAK raporunda ortaya çıktı. Öğrenci ve işsizlere banka hesabı açtırıyorlar

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın gözaltına alınıp, ev hapsi verilmesinin ardından bahis çeteleri gündeme bomba gibi düştü. Çetelerin nasıl çalıştığı MASAK raporlarında belli. T24 Yazarı Tolga Şardan bugün bahis çetelerini mercek altına aldı. MASAK raporundaki tespitlerde kimlerin hedefte olduğu belirtilirken, gençlerin tehlike altında olduğunu kaydetti.

“ÖRGÜTLÜ VE ORGANİZE YAPILAR”

Raporda ortaya konulan tespitler yazıda şöyle gündeme getirildi

“* Ülkemizde yasadışı bahis faaliyetinin büyük kısmı internet üzerinden erişim sağlanan web siteleri üzerinden, sanal ortamda gerçekleşen eylemlerle yapılmaktadır.

* Bir illegal bahis sitesinin kurulabilmesi için ilk olarak canlı bahis oynatılabilmesini sağlayan bir sistem satın alınmakta ve bu sistem siteye yüklenerek yasadışı bahis faaliyetine başlanılmaktadır.

* Sonraki süreçte yasadışı bahis sitesini kuran kişi bir organizasyon oluşturmakta, sitenin ‘canlı destek sisteminden, para aracılarının hesaplarında toplanan paraları nakit şekilde toplayarak kendisine getirecek kişilere kadar’ bu sitenin büyüklüğüne göre de 10-60 kişiye kadar kişi çalıştırmaktadır. Süreç örgütlü ve organize bir şekilde yürütülmektedir.

Öğrenciler, işsizler asgari ücretli çalışanların hedef alındığı yazıda belirtilirken, bu kişilerin adına açtırılan şirket hesaplarının paravan olarak kullanıldığı, bu hesapları kullandıran kişileri belli ücretler ödendiği kaydedildi.

Rapordan tespitlerden biri ise şöyle dile getirildi:

"* Kullanılan çok sayıda aracı hesap sürekli olarak değiştirilmekte, bu hesaplarda biriken bahis paraları organizasyondaki şahıslar tarafından nakit olarak çekilmekte ve bu aşamadan sonra paranın kayıtlı/bankacılık sistemi üzerinden takibi de mümkün olmamaktadır."

MASAK’IN YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR RAPORUNDA NELER VAR?

Raporda sadece İstanbul'da dönen yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen miktarın 400 milyar lira olduğu belirtilen yazıda Karanlık ve ocak söndüren bir sektör olduğu belirtildi.

Raporun ayrıntıları yazıda şöyle aktarıldı. Üçüncü kişileri dikkat çekildi.

* MASAK nezdinde yapılan çalışmalar sonucunda da yasadışı bahis suçu faaliyetlerinde banka hesaplarının kullanımına yönelik olarak şu sonuçlara ulaşılmıştır:

** İllegal bahis organizatörleri, bahis paralarının toplanabilmesi için kendi hesaplarını kullanmamaktadır. Bu amaçla 3. kişilerin hesapları kullanılmaktadır.

** Hesapları kullanılan bu 3. kişiler, düzenli aralıklarla sık sık değiştirilmektedir.

** Hesapları kullanılan bu 3 kişilerin büyük kısmının;