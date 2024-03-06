MASAK'a 2023’te 615 bin 63 şüpheli işlem bildirimi yapıldı

MASAK, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla veri toplama, toplanan verileri analiz etme, değerlendirme, araştırma ve inceleme yapma, elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletme görevlerini yürütüyor.

Bu kapsamda MASAK'a geçtiğimiz yıl 1 milyon 141 bin 441 şahıs hakkında 615 bin 63 bildirim gönderildi. İlgili bildirimlerin 601 bin 555'ini şüpheli işlem, 12 bin 904'ünü adli-kolluk araştırma talepleri, 604'ünü ise diğer ihbarları oluşturdu.

Şüpheli işlem bildirimlerinin büyük çoğunluğu elektronik ortamda yapılırken, ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları, en fazla şüpheli işlem bildirimi gönderen yükümlüler oldu. MASAK'a şüpheli işlem bildirimi gönderen 395 yükümlüden 346'sı finansal kuruluş sayılan kişi veya kurumlar arasında oldu.

Finansal kuruluşlar ve diğer yükümlüler tarafından gönderilen şüpheli işlem bildirimlerinde çoğunlukla vergi kaçakçılığı ve vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma ile başkasının hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi suçlarından şüphelenildi.

Yasa dışı bahis oynatma suçundan 16 bin 363 şahısla ilgili istihbarat toplandı

Yükümlülüklere uyum kapsamında geçen yıl 415 kişi ve kurum denetlendi, 350 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildi.

Yasa dışı bahis oynatma suçuyla ilgili 137 analiz dosyası netleştirilirken, 16 bin 363 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları düzenlendi. Yapılan bu çalışmalar sonucunda hazırlanan raporlar, yasa dışı bahis oynatma suçlarının tespitinde yararlanılmak amacıyla ilgili savcılıklar ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gönderildi.

Yapılan bu analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde, 421 şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulduğu tespit edildi.

Diğer yandan, 96 farklı ülke mali istihbarat birimleri MASAK'tan 804 kez bilgi talebinde bulundu. MASAK ise 41 farklı ülke mali istihbarat bölümünde 86 kez bilgi istedi.