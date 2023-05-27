MASAK'tan yeni uygulama. e-tebligat gönderilecek kuruluşların sayısı arttı

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) elektronik tebligat yapacağı kuruluşlar arasına, tasarruf finansman şirketleri ile ödeme ve elektronik para kuruluşları da eklendi.

MASAK'tan yeni uygulama. e-tebligat gönderilecek kuruluşların sayısı arttı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasını içeren bir yönetmelik yayımladı. Bu değişiklikle birlikte, e-tebligatın muhatabı olan kuruluşlar arasına tasarruf finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları da dahil edildi.

Yeni yönetmelik, Başkanlık tarafından oluşturulacak e-tebligat altyapısının işleyişine ilişkin detayları düzenlemektedir. Şirketler ve kuruluşlar, e-tebligatın yapılması ve cevapların gönderilmesi amacıyla Başkanlık tarafından oluşturulan kullanıcı hesabını açmak için 1 Ağustos 2023 tarihine kadar başvuru yapmalıdır. Başkanlık, bu sürenin uzatılması konusunda yetkilidir.

Öte yandan, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasını içeren bir diğer yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelik, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlülerin uyum programı oluşturmaları ve uyum görevlisi atamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Yeni düzenlemeyle birlikte, kıymetli maden aracı kuruluşları, A grubu yetkili müesseseler, portföy yönetim şirketleri, finansman, faktoring ve finansal kiralama şirketleri, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının belirleyecekleri uyum görevlisi yardımcısı için gereken şartları sağlamaları için tanınan süre bir yıl uzatıldı. Buna göre, süre 1 Haziran 2023'te dolacak olanlar için yeni süre 1 Haziran 2024 olarak belirlendi. Bu değişiklikle, uyum sürecindeki kuruluşlara daha fazla zaman tanınmış oldu.(AA)

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