Masal Şatosu'nda öğrencilerden konser

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu, birbirinden özel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Çocuklara klasik müziği erken yaşta sevdirmek amacıyla, 6 yıldan beri Prof. Burcu Yazıcı'nın gönüllü danışman desteğiyle düzenlenen "Şatoda Müzik" etkinlikleri sanatseverlerin büyük ilgisini çekiyor.

Son olarak Şatoda Müzik etkinlikleri kapsamında "Konservatuvar Öğrencileri Konseri" düzenlendi. Konsere her yaştan sanatsever büyük ilgi gösterirken, konservatuvar öğrencilerinin muhteşem performansı dakikalarca alkışlandı. Konser sonunda Masal Şatosu yetkilileri tarafından öğrencilere teşekkür belgesi verildi. Masal Şatosu yetkilileri, Şatoda Müzik konser ve dinletilerinin her ay müzikseverler ile yeni programlarda buluşmaya devam edeceğini ifade ettiler.