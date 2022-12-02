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Masal Şatosu'nda öğrencilerden konser

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu'nda düzenlenen "Konservatuvar Öğrencileri Konseri" sanatseverlere muhteşem bir müzik ziyafeti sundu.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 12:58
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Masal Şatosu'nda öğrencilerden konser

Masal Şatosu'nda öğrencilerden konser
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu, birbirinden özel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Çocuklara klasik müziği erken yaşta sevdirmek amacıyla, 6 yıldan beri Prof. Burcu Yazıcı'nın gönüllü danışman desteğiyle düzenlenen "Şatoda Müzik" etkinlikleri sanatseverlerin büyük ilgisini çekiyor.

Son olarak Şatoda Müzik etkinlikleri kapsamında "Konservatuvar Öğrencileri Konseri" düzenlendi. Konsere her yaştan sanatsever büyük ilgi gösterirken, konservatuvar öğrencilerinin muhteşem performansı dakikalarca alkışlandı. Konser sonunda Masal Şatosu yetkilileri tarafından öğrencilere teşekkür belgesi verildi. Masal Şatosu yetkilileri, Şatoda Müzik konser ve dinletilerinin her ay müzikseverler ile yeni programlarda buluşmaya devam edeceğini ifade ettiler.

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