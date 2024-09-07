Maske taktı evleri taşladı

Kaynak: İHA
Maske taktı evleri taşladı

Aydın'da kimliği henüz belirlenemeyen maskele bir şahıs çevredeki evleri taşladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde arabadan inen maskeli bir şahıs, çevreyolunda bulunan bazı evleri taşladı.

Dün gece saat 04.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, otomobilden inen yüzü maskeli bir kişi civarda bulunan evlere yerden aldığı taş ile defalarca saldırdı.

Hiçbir şey söylemeden sadece taş atan maskeli saldırgan, bir süre sonra koşarak otomobile binerek uzaklaştı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yüzü maskeli bir kişinin yerden aldığı taşlar ile evlere ve apartmanlara saldırdığı yer aldı.

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