Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Locası ‘Büyük Üstat’ı Remzi Sanver Can Holding soruşturması kapsamında Kenan Tekdağ’la beraber 18 Ekim’de tutuklandı. Bu tutuklama 16 bin üyesi olan Mason localarını karıştırdı. Kara para aklama operasyonundan tutuklanılmasının kabul edilemez olduğunu belirten bir grup Mason aklanana kadar Remzi Sanver’in istifa etmesi gerektiğini savundu.



Geçen Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir’deki Mason locası binalarında bir grup üst düzey Mason’un önderliğinde toplantıya gelen üyelere Sanver’in istifa etmesi ve kendisine Masonluğu kalkan yapmayıp, mahkemede aklandıktan sonra üyeliğe geri gelmesi gerektiğini anlatan bildiri dağıtıldı. Bir grup ise daha sert bir tutum sergileyerek Remzi Sanver’i üyelikten atam fikrini savunuyor. Öte yandan Remzi Sanver’in tutuklanmasından bu yana Mason localarından 500 kişinin istifa ettiği iddia edildi.



SANVER’E HİSSEDARI OLDUĞU ŞİRKET SORULDU



Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Büyük Üstadı ve Bilgi Üniversitesi eski Rektörü Remzi Sanver hakimlik savunmasında “Bilgi Üniversitesinde 1998 yılında yardımcı doçent olarak göreve başladım. Daha sonra aşama aşama görevlerde bulundum. En son rektörlüğümü yaptım. 2016 yılında emekli oldum. Bir süre Fransa'da kaldım ancak daha sonra ülkemde hizmete devam etmek için Bilgi Üniversitesi mütevelli heyetinde bulundum. Daha sonra üniversitesinin kurucu vakfını Can Holding devraldı ve kendisi mütevelli heyeti oluşturdu. Benim Can Holding ile bunun dışında herhangi bir ticari ilişkim , para alışverişim olmamıştır. Mütevelli heyeti üyeliğini de fahri olarak yaptım. Üniversite ile Arizona Üniversitesi arasındaki bir anlaşma için Kemal Can ile Amerika'ya gitmek zorunda kaldım. Bu faaliyetlerin örgüt olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Herhangi bir örgüt ile ilişkim yoktur. Herhangi bir malvarlığı değerini aklamam da söz konusu değildir” dedi.

Savcılık Remzi Sanver’in hissedarı olduğu Serem Petrol ile Can Holding’e ait Enerji Petrol arasında para transferlerini tespit etti. Sanver’e bu soru da soruldu. Sanver bu soruya şöyle yanıt verdi:

“Enerji Petrol şirketinden şahsi hesabıma herhangi bir para transferi söz konusu değildir. 1987 yılında babam tarafından kurulan Serem Petrol şirketinde miras nedeniyle hissem bulunmaktadır. Şirketin yönetimiyle hiçbir zaman ilgim olmamıştır. Bu şirket madeni yağ ve katkı maddeleri distiribitörü olarak faaliyet gösterir ve birçok firmaya ürün satar. Enerji Petrol şirketine de ürün satmış olabilir. Bundan dolayı Serem Petrol şirketine ödeme yapılmış olabilir ancak benim şahsi hesabıma enerji petrolden herhangi bir para transferi gerçekleşmemiştir. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”



REMZİ SANVER KİMDİR?



Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Locası internet sitesinde Remzi Sanver hakkında şu bilgiler yer alıyor:

"1970 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Doktorasını aynı üniversitenin Ekonomi Bölümü’nde tamamladı. Matematiğin sosyal bilimlere uygulanması üzerine çalışmakta olup, 2006 yılından bu yana Profesör unvanına sahiptir. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir. 2011-2015 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü yapmıştır. Halen, Fransa Bilimsel Araştırma Milli Merkezi’nde (CNRS) araştırma profesörü olarak görev yapmaktadır. 1991 yılında İstanbul'da, Ülkü Locası’nda tekris edilmiş, locasında çeşitli görevlerde bulunmuş ve 2003-2005 döneminde Üstad-ı Muhteremlik yapmıştır. 2007-2009 yıllarında Büyük Sekreterlik görevinde bulunmuş, 2010-2013 yıllarında Büyük Üstatlık yapmıştır.”