Mastchef'te kıran kırana mücadele! Son ceket sahibini buldu

MasterChef Türkiye 2024'te Onur ve Şirin arasında 6. ve son ceket için kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu.

Finalin yaklaştığı sevilen yarışma MasterChef'te Onur ve Şirin, 6. ceketi alarak elenen isim olmamak için tüm hünerlerini sergiledi.

Beyza, Kerem, Semih, Erim ve Eda daha önceki bölümlerde ceket alma hakkını kazanan yarışmacılar olmuştu. Son ceket için ise Şirin ve Onur mücadele etti.

Yarışmacılardan son bölümde iki tabak yapmaları istendi. Yaratıcılık bölümünde tabak trüf mantarı ve kekik kullanılması istendi. İkinci bölümde ise All Star şampiyonu Esra Tokelli’nin kaz etli imza tabağının yapılması istendi.

Jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleri onucunda MasterChef'e veda eden yarışmacı Şirin oldu. Onur ise 6. ceketi almaya hak kazandı.