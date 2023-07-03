MasterChef 17 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Aralarında Osman Sezener, Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, MasterChef 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?