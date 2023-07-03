MasterChef All Star kadrosuyla başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’ın 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, MasterChef 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MASTERCHEF ALL STAR 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
MasterChef All Star programının 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Şeflerin ve yarışmacıların gösterildiği fragmanda on yedinci bölüme dair kesitler yer alıyor.
MASTERCHEF ALL STAR ANA KADRO 16. YARIŞMACISI KİM OLDU?
Masterchef All Star ana kadronun 16. elemanı Çağatay oldu.
MASTERCHEF HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
MasterChef All Star TV8 kanalında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSU
All Star 1. Grup
Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019
All Star 2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020
All Star 3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021
Dilara - 2021
Mert - 2021