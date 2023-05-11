MasterChef All Star jürisinden ayrılık iddiası

Acun Medya ekibinden Ahmet İrem Kanan'ın MasterChef All Star'ın son hazırlıklarına ilişkin paylaştığı bir fotoğraf olay oldu.

MasterChef All Star jürisinden ayrılık iddiası

Editör: Özlem KIRAL

MasterChef All Star çekimleri için son hazırlıklar tamamlanmaya devam ediyor. Programın yapımcılarından İrem Kanan'dan MasterChef All Star ekibiyle ilk paylaşım geldi.

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Şefler ve çalışma arkadaşlarının olduğu fotoğrafta Somer Sivrioğlu'nun gözükmemesi dikkatlerden kaçmadı.

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Peki, Somer Sivrioğlu MasterChef jüri üyeliğinden ayrıldı mı?

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İREM KANAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Acun Medya yönetim kurulu üyelerinden Ahmet İrem Kanan, Instagram hesabında MasterChef All Star ekibiyle ilk paylaşımını yaptı.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve bazı çalışma arkadaşlarının olduğu paylaşımda Somer Sivrioğlu'nun görülmemesi dikkat çekti.

Paylaşılan fotoğrafta Somer şefi göremeyen izleyiciler yorum yağdırdı.

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