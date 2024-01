MasterChef All Star Tahsin Küçük kimdir? MasterChef Tahsin canlı yayında bayıldı mı?

MasterChef All Star’ın büyük final gecesi geçtiğimiz akşam gerçekleşti. MasterChef All Star finalistlerinden Tahsin heyecanına yenik düşerek baygınlık geçirdi. Peki, MasterChef All Star Tahsin Küçük kimdir? MasterChef Tahsin canlı yayında bayıldı mı?