MasterChef All Star’da büyük finale kalan Esra ve Tahsin oldu. MasterChef All Star’ın finalisti olan Tahsin Küçük’ün hayatına dair ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, MasterChef All Star Tahsin Küçük kimdir? MasterChef Tahsin canlı yayında bayıldı mı?

TAHSİN KÜÇÜK KİMDİR?

Tahsin Küçük 15 Haziran 1997'de dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan Tahsin Ulu Gazi İlköğretim okulunu okumuş ve liseyi de Yunus Emer Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gitmiştir.

MasterChef Tahsin Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden 2019 yılında bitirmiştir.

Tahsin Küçük 2015 yılında "Ver Fırına" isimli yemek programında yer almıştır.

Finale adını yazdıran Tahsin Küçük TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da finalinde son imza tabağını yaparak ve şeflerin beğenisine sundu.

Şeflerin puanlaması sonucunda 66,5 puan alarak MasterChef All Star’ın ikincisi oldu.

MasterChef All Star'ın finalinde yarışan Tahsin'in şampiyonluk açıklanacağı sırada baygınlık geçirmesi gündem oldu. Tahsin Küçük açlığa ve heyecana bağlı baygınlık geçirdiğini ifade etti.