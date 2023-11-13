MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam haftanın eleme gecesi gerçekleşti. MasterChef’te eleme potasına giren adaylar şeflerin verdiği malzemelerle eleme potasından çıkmak için ter döktü. Peki, MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?

KAYNAK: Haber Merkezi
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?

MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi yaşandı. MasterChef All Star’da kalabilmek için kıyasıya mücadele veren yarışmacılar şeflerin verdiği malzemelerle yaratıcı tabaklar çıkarmaya çalıştı. Buna göre ilk turda tabakları geçmeyen yarışmacılar ikinci tura kalarak şef yemeğini yaptı. Peki, MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?

MASTERCHEF ALL STAR ELEME POTASI

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde eleme potasındaki isimler dün akşam MasterChef All Star’ın yayınlanacak yeni bölümde yarıştı.

MasterChef All Star'da eleme potasına kalan isimler Alican, Cemre, Batuhan, Tahsin, Dilara, Ayazdı.

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Şefler MasterChef All Star eleme gecesinde potaya kalan yarışmacılara kalamar verdiler ve yaratıcı bir tabak çıkarmalarını istediler.

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Buna göre son dörde kalan isim ise Dilara, Tanya, Cemre ve Alican oldu.

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İkinci turda yarışan yarışmacılardan Somer şefin tabağı olan ‘Shodai Patates Köpüklü Udon Noodle’ yapmaları istendi.

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Gecenin birinci tabağı Cemre oldu. MasterChef Cemre, ''Buraya kalmayı sevmiyorum. Sizin tabağınızı yapmayı seviyorum ama arkamda kalan birilerini görmek, eleme potasında beni üzüyor.'' dedi.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'da dün akşam eleme gecesi gerçekleşti. Buna göre son dörde kalan yarışmacılar Dilara, Tanya, Cemre ve Alican oldu ve ‘Shodai Patates Köpüklü Udon Noodle’ tabağını yaptı.

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Alican ve Cemre, Somer şefin tabağına en yakın isimler olarak MasterChef’te bir sonraki haftaya geçti. Buna göre MasterChef’te eleme gecesinde son ikiye kalan isimler Dilara ve Tanya oldu.

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MasterChef All Star Türkiye'ye veda eden isim Tanya oldu.

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