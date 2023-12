MasterChef All Star’ın yeni bölümünde Ömür Akkor konuk şef oluyor ve yarışmacılardan hazırladığını yemeği en başarısız yapan isim eleme potasına gidiyor. MasterChef All Star’ın yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Peki, MasterChef All Star’da ödül oyunu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’ın son bölümünde yarışmacılar ödül oyununda karşı karşıya geldi. Verilen sürede en başarılı tabağı çıkararak son ikiye kalan isim Eren ve Kıvanç oldu.

Şeflerin değerlendirmesi doğrultusunda MasterChef All Star’ın son ödül oyununun kazananı belirlendi. MasterChef All Star ödül oyununu Eren kazandı.

Bu akşam yayınlanacak MasterChef yeni bölümünde Ömür Akkor konuk oluyor. Ömür Akkor yarışmacılar için keşkek hazırlayacak.

Eleme potasına gidecek son adayın belirleneceği gecede bir yarışmacı haftanın eleme potasına giden son adayı olacak.

MASTERCHEF ALL STAR ELEME POTASI

MasterChef All Star’ın eleme potasına gidecek son adayı da bu akşam belirlenirken mevcut eleme potasındaki yarışmacılar ise;

Esra,

Eren,

Batuhan oldu.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Tahsin, Sergen, Barbaros, Hasan.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Eren, Esra, Kıvanç, Batuhan.