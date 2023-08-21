MasterChef All Star'da şoke eden veda

Editör: Özlem KIRAL

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği MasterChef All Star dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Gecede Azize, Alican, Sergen, Ayaz, Esra, Sefa ve Rıfat arasında kıyasıya mücadele yaşandı.

Rıfat, Sefa, Alican ve Ayaz'ın ikinci etaba kaldığı gecede sürpriz bir isim yarışmaya veda etti. Elenen yarışmacı izleyicilerin favori yarışmacıları arasındaydı

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürilik yaptığı sevilen yemek yarışmasında iknci etaba kalan Alican, Ayaz, Sefa ve Rıfat, Somer Şef'in Lahm-ı Kiraz tabağını yaptı.

BEKLENMEDİK ELEME

İkinci etapta şef tabağını başarılı yapan Alican ve Sefa ilk çıkan isimler oldular. Son ikiye kalan yarışmacılar Ayaz ve Rıfat oldu.

Gecenin en başarısız tabağını yapan Rıfat, MasterChef All Star'a veda eden 6. yarışmacı oldu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Gözyaşlarına hakim olamayan Rıfat, "MasterChef herkes gibi benim de hayatıma dokundu. Şu an hüzünlü olabilirim ama buradan çok mutlu ayrılıyorum. Sadece beni seven insanları hayal kırıklığına uğrattığım için üzülüyorum. Ailemin benimle gurur duyduğunu biliyorum" dedi.