Masterchef Alper tabaklarını bilerek mi devirdi? Mehmet Şef: Başka şeyler seziyorum

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Masterchef'in eleme gecesine Alper'in tabağını bilerek düşürüp düşürmediği tartışmaları damga vurdu.

Masterchef'te bu hafta eleme potası Erim, Eda, Şirin ve Alper'den oluştu.

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Ancak yarışmacıların masalarını temizlediği sırada talihsiz bir an yaşandı. Masterchef Alper, hazırladığı tabakları yere düşürdü. Diğer yarışmacılar durumu Alper'in tahtayı itmesi ve bıçağı sinirli şekilde tahtaya saplaması ile fark ettiler. Hayli üzülen Alper masadan ayrılarak yere yattı.

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Tabak sunamayacağı için elenecek ismin Alper olacağının belli olmasının ardından sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Alper'e destek olurken, bazı kullanıcılar ise Alper'in eleneceğini tahmin ettiği için tabaklarını bilerek devirdiğini savundu.

MEHMET ŞEF: BAŞKA BİR ŞEY SEZİYORUM

Yemek değerlendirme sırası Alper'e geldiğinde Mehmet Şef, içeride görüntüleri izlediğini, durumda kontrolsüzlüğün dışında bir şeyler sezdiğini söyledi. Mehmet Şef 'benim izlediğim görüntüler öyle demiyor' dedi.

Alper ise 'Öyle bir şey olacak bir şey değil dedi. Birinci turumu iyi geçirdim. Neden öyle bir şey yapayım ki" dedi.

ŞEFLER PUANLARI AÇIKLAMAYI YARINA BIRAKTI

Tabak sunamadığı için elenen isim Alper olurken, Erim, Eda ve Şirin ilk 7'e giren isimler oldu. Alper'in elendiğini açıklayan şefler diğer yarışmacıların bugün aldığı puanları açıklamayı yarına bıraktı.

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