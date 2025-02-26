MasterChef Ayşe Ekiz’in değişimi ağızları açık bıraktı! Sosyal medyadan yorum yağdı

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MasterChef Ayşe Ekiz’in değişimi ağızları açık bıraktı! Sosyal medyadan yorum yağdı

MasterChef Türkiye’nin önceki yarışmacılarından Esra Tokelli’nin programına konuk olan bu sezonun öne çıkan isimlerinden Ayşe Ekiz, görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Ekiz’in estetik yaptırdığı iddia edildi.

Afyonkarahisarlı yarışmacı Ayşe Ekiz, MasterChef Türkiye’de adından sıkça söz ettirmişti. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe, yarışmaya gönderdiği başvuru videosuyla izleyicilerin gönlünü fethetmişti.

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SAMİMİ TAVIRLARIYLA JÜRİ ÜYELERİNİN KALBİNİ FETHETTİ

Yarışmanın tüm etaplarını birer birer aşarak ana kadroya girmeyi başaran Ekiz, bu başarısıyla sosyal medyada büyük övgü almıştı. Dereceyle tamamlayamasa da samimi tavırları ve doğal haliyle akıllarda yer eden Ayşe Ekiz, bir kez daha konuşuluyor.

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"DOĞALLIĞINI KORUSAYDIN KEŞKE"

Esra Tokelli’nin sunduğu Şampiyon Lezzetler programına katılan Ayşe Ekiz’in, estetik yaptırdığı ileri sürüldü. Ekiz’in makyajlı hali sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı. Kimi takipçiler “Doğallığını korusaydın keşke” derken, kimileri “Harika görünüyorsun” yorumlarıyla beğenisini dile getirdi.

Ayşe Ekiz ise konuyla ilgili, “Elbette hayatımda değişiklikler oldu, kendimi yeniledim ve geliştirdim. Gelen iş tekliflerini değerlendirdim. Şu an ailemin yanında kalmam gerekiyor ama birkaç ay içinde çalışmaya başlayacağım” açıklamasında bulundu.

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