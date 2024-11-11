MasterChef Ayşe ekranlara geri mi dönüyor! Son pozları olay oldu

Masterchef Türkiye'nin popüler yarışmacılarından biri olan ve yarışmadan elendikten sonra da gündeme gelmeye başlan Ayşe Ekiz’in Zuhal Topal'ın sunumuyla devam eden Yemekteyiz programına yarışmacı olarak katılacağı iddia edildi.

ŞAL REKLAMI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Yarışmadan elendikten sonra yaptığı şal reklamı ve verdiği pozlarla zaman zaman eleştiri alan Ayşe hakkında yeni iddia gündeme geldi.

YENİ YARIŞMAYLA EKRANLARA MI GELİYOR

MasterChef'ten sonra Afyon'da lokanta açacağını duyuran Ayşe hakkında kulislerde dolaşan iddialara göre, MasterChef Ayşe geri dönüyor. Ayşe yakında yeni bir yarışmaya katılacak iddiası sevenlerini heyecanlandırdı.

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Ayşe Ekiz, Zuhal Topal'ın sunumuyla devam eden Yemekteyiz programına yarışmacı olarak katılabilir.

Ancak bu konuda hem Ayşe'den hem de kanaldan resmi bir açıklama yapılmış değil!