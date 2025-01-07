MasterChef Beyza ile kız kardeşinin benzerlikleri dikkat çekti! Bu güzellik genetik

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MasterChef Beyza ile kız kardeşinin benzerlikleri dikkat çekti! Bu güzellik genetik

MasterChef’te yer alan Beyza Huri Aydın yarışmayı beşinci olarak tamamladı. Fransa’ya dönüş yapan Beyza’yı ailesi çiçeklerle karşıladı. Beyza’nın kız kardeşiyle verdiği poz sosyal medyayı salladı.

Beyza Huri Aydın finale kısa bir zaman kala MasterChef’ten elenmesinin ardından Fransa’ya ailesinin yanına döndü.

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Beyza Türkiye'de yaşama kararı aldığını duyurmuştu. Ailesi ile hasret gidermek için geçtiğimiz gün Fransa’ya giden başarılı isimin kardeşiyle yaptığı paylaşımlar sosyal medyada olay oldu.

İLK KEZ PAYLAŞTI!

Fransa’da ailesi tarafından çiçeklerle karşılanan Beyza, kardeşi Şule Aydın ile birlikte yer aldığı fotoğrafları da paylaştı.

Kardeşiyle yer aldığı kareler kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken Beyza ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

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