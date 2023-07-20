Masterchef Danilo Zanna'dan kavgaya dair ilk açıklama

Masterchef Türkiye programının jüri üyesi İtalyan Danilo Zanna, Vadi İstanbul AVM'de bulunan restoranında kendi çalışanları tarafından darp edilmiş ve kavga görüntüleri sosyal medyada hızla yayılmıştı. Zanna'dan günün ilerleyen saatlerinde kavgaya dair bir paylaşım geldi.

Masterchef Danilo Zanna'dan kavgaya dair ilk açıklama

Jüri üyeliği yaptığı Masterchef Türkiye programı ile geniş bir kitle tarafından tanınan ve Türkiye'de sahibi olduğu lokantalarla yemekseverlere hizmet veren Danilo Zanna her ne kadar sempatik kişiliğiyle tanınıyor olsa da son olarak bir kavga videosuyla gündeme geldi.

Vadi İstanbul’da restoranı bulunan Danilo Şef, iki kişi olduğu öğrenilen çalışanları tarafından mekânın önünde İzmir şubesinin müdürü ile birlikte darp edildi.

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Zanna'nın sevenleri ve takipçileri yaşanan kavganın nedenini merak ederken ünlü şef Instagram hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak konuya açıklık getirdi.

İşte Danilo Zanna'dan kavga görüntülerine dair ilk açıklama:

danilo-zanna-ic.jpg

"Bugün yaşanılan tatsız olaydan dolayı çok üzgünüm Hayatım boyunca şiddetten hep uzak duran ve tasvip etmeyen biri olarak böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmaktan son derece rahatsız oldum.

Hem ben hem de şirketlerim şiddete hep karşıydık ve o öyle de kalmaya devam edeceğiz.

Çok şükür iyiyim ama müdürümüze yapılan saldırıya müdahale etmek zorunda kaldım.

Hepimize çok geçmiş olsun. Konu ile ilgili olarak gerekli şikayetleri emniyet güçlerimize ileteceğiz.

Arayan, soran ve merak eden herkese teşekkür ederiz. Basın mensubu arkadaşlarımızdan da konu ile alakalı hassasiyetlerini esirgememelerini rica ediyoruz."

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