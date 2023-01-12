Danilo Zanna'nın paylaşımı fena ti'ye alındı! MasterChef final yaptı

TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye 2022 şampiyonu belli oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmanın galibi Metin Yavuz oldu.

Kıvanç Karadeniz finalde kaybetti. İtalyan şef Zanna, yarışmacılar ve tüm ekibinin finalden sonra çektirdiği hatıra fotoğrafını Instagram'dan yayınladı. Ünlü şef, Metin Yavuz ve Kıvanç Karadeniz'i tebrik ederken, yaptığı hata sosyal medyanın gündemine oturdu.

KIVANÇLARI KARIŞTIRDI

Danilo Zanna, ikinci olan Kıvanç Karadeniz yerine son dönemde şefliğe merak saran Kıvanç Tatlıtuğ'u etiketlemesi dikkat çekti. Zanna'nın fotoğrafından çok Tatlıtuğ'u etiketlemesi gündem oldu.

Danilo Zanna, kısa sürede gelen yüzlerce uyarıyı görmeyerek, Kıvanç Tatlıtuğ etiketini değiştirmedi.