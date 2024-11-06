MasterChef jürilerinden Dubai çikolatasına sert eleştiri

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MasterChef jürilerinden Dubai çikolatasına sert eleştiri

MasterChef jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu Dubai çikolatası hakkında ilk kez konuştu. Somer Şef Dubai çikolatası için, "Normal çikolata varken niye içine kadayıf koyalım" ifadelerini kullandı.

MasterChef'in jüri üyeleri Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Programda Candaş Tolga Işık, ünlü şeflere son dönemlerde meşhur olan ve her geçen gün de talebin arttığı Dubai çikolatasını sordu.

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Işık şeflere, "Dubai çikolatası hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu sordu. Somer Sivrioğlu, "Çok ciddi şart koyarım, yapılmayacak. Dubai çikolatası, Masterchef'te yapılmayacak. Bu kadar nerden çıktı? Niye çıktı? Normal çikolata varken niye içine kadayıf koyalım?" yanıtını verdi.

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Mehmet Yalçınkaya ise, "Aslında bu çikolatalı künefe. Biz her şeyi yorumluyoruz ya, orada da aslında bir tane künefe yapılıyor. Bu künefenin üzerine bir çikolata sos dökülüyor. Ben bir sefer yedim. Onu da Hollanda'da bir fuarda yedim. Bayılmadım. Dubai çikolatası yemek için çıldırmam" dedi.

Dubai çikolatası, Maria Vehera isimli bir influencerın Sarah Hamouda'nın yarattığı çikolatayı denediği videoyu paylaşması üzerine adeta sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Video tam 93 milyon izlenmeye ulaşmıştı.

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