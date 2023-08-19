MasterChef Sergen'e ünlü hemşehrisi tepki gösterdi

MasterChef All Star'ın en öne çıkan yarışmacılarından Sergen Özen, hem yaptığı yemekler hem de sık sık ortalığı karıştırmasıyla gündem olmayı başarıyor. Yarışmada hakimiyet kurması ve sıklıkla Alican'ı dışlamasıyla izleyiciden büyük tepki alan Sergen'e bir tepki de hemşehrisi Burak Akkul'dan geldi.Google News

MasterChef Sergen'e ünlü hemşehrisi tepki gösterdi

Editör: Özlem KIRAL

TV8'de izleyicilerle buluşan, MasterChef Türkiye All Star'da, yarışmacı Sergen bir türlü gündemden düşmek bilmiyor.

123204686-22-zgfi.jpg

TEPKİLER SOSYAL MEDYAYA DA YANSIYOR

İyi bir şef olmasına rağmen yarışmacılar üzerinde hakimiyet kurması ve dilediğini dışlayıp istediği bir şey olmayınca kavgadan kaçınmaması Sergen'i izlenmesi zor bir yarışmacı profili haline sokuyor. Sergen'e yönelik tepkiler sosyal medyaya da yansıyor.

123211701-44-emgu.jpg

Sık sık MasterChef ikincisi Alican'ı dışlamasıyla ve kaptan olmamasına rağmen takımda kararları vermesiyle gündem olan Sergen, son olarak Barbaros'la tartışma yaşamıştı.

123218154-33-podz.jpg

Geçen haftalarda yarışmaya dahil olan Barbaros, Sergen'in bu 'garip' dokunulmazlığına anlam veremeyince sonu son elemede potaya soktu. Ardından Sergen'in de en büyük düşmanı haline geldi.

YOĞUN ELEŞTİRİ ALDI

Takım oyunlarında oyunu protesto etmesiyle yarışmanın gidişatını büyük ölçüde etkileyen Sergen'in bu hareketleri bir yemek yarışmasından beklenen en son şey olurken, bu hareketler sosyal medyadan yoğun eleştiri aldı.

"İLK KEZ RASTLIYORUM..."

Bu eleştirilerden biri de 'Çok Gezenti' olarak tanınan Burak Akkul'dan geldi.

Kırklarelili olan Akkul, kendisi gibi Trakyalı olan Sergen'e bir hemşehri eleştirisi yaparak şu sözleri sarf etti:

"Kendini bu kadar bozan bir Trakyalıya... Aslında, kendini bozan bir Trakyalıya ilk kez rastlıyorum."

122945374-brk-tglz.jpg

Sergen'in tavırları çoğu MasterChef izleyicisini rahatsız ederken, Burak Akkul'un bu yorumu da yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Son Haberler
Açma sırrını dostuna o da söyler dostuna sözü ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Açma sırrını dostuna o da söyler dostuna sözü ne anlama geliyor?
Kerem Bürsin apar topar hastaneye kaldırıldı Magazin
Kerem Bürsin apar topar hastaneye kaldırıldı
Motorine ne kadar yeni zam geleceği açıklandı. Hazır mısınız gelecek yeni zamlara? Ekonomi
Motorine ne kadar yeni zam geleceği açıklandı. Hazır mısınız gelecek yeni zamlara?
EPDK Başkanı'ndan 1000 yerleşim alanına doğal gaz sözü Ekonomi
EPDK Başkanı'ndan 1000 yerleşim alanına doğal gaz sözü
Hande Yener ağustos sıcağında kürkle sahneye çıktı. Onu izleyenler ter içinde kaldı Magazin
Hande Yener ağustos sıcağında kürkle sahneye çıktı. Onu izleyenler ter içinde kaldı
Uzmanlardan kritik güneş kremi uyarısı Sağlık
Uzmanlardan kritik güneş kremi uyarısı
Dünyanın en ünlü ekonomi gazetesi Türkiye için felaket senaryosu yazdı: Dolar krizi için tarih verdi Ekonomi
Dünyanın en ünlü ekonomi gazetesi Türkiye için felaket senaryosu yazdı: Dolar krizi için tarih verdi