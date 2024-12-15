MasterChef son eleme adayı kim oldu? Çok konuşulan 2 isim potada

MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? Finale doğru ilerlerken, 15 Aralık akşamı eleme potasına giren isimler merakla bekleniyordu. Eleme gününden bir gün önce, son eleme adayı bu akşam açıklandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU

MasterChef Türkiye'nin son haftasında eleme potasına giren isimler Şirin, Alper ve Erim idi. Bu hafta kırmızı takımdan bir yarışmacı eleme potasına girerken, diğer iki yarışmacı mavi takımdan seçildi.

TURUN BİRİNCİSİ BEYZA OLDU

MasterChef'te kabak ve kimyon kullanarak yaratıcı bir tabağı ilk turda geçen tek isim oldu. Şeflerin ortak kararı ile bu turun birincisi Beyza oldu.

Etli yaprak sarmayı yorumlayarak ikinci turu geçen ilk yarışmacı Semih oldu, onu Kerem takip etti.

ELEME ADAYI EDA OLDU

Son ikiye kalan yarışmacılar Onur ve Eda oldu. MasterChef Türkiye'nin dördüncü eleme adayı ise Eda olarak belirlendi.

Şirin ve Eda, son hafta Beyza ile yaşadıkları gerginlikle gündeme gelmişti. İkili, Beyza'ya karşı sergiledikleri tavır ve sözler dolayısıyla sosyal medyada eleştirildi.