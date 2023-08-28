MasterChef Türkiye 2022 şampiyonu Metin Yavuz evlendi

MasterChef 2022 sezonunun şampiyon ismi Metin Yavuz, Ecem Eseler ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz yıl nişanlanan çift, önceki gün gerçekleşen düğünleriyle ömür boyu sürecek mutluluklarına adım attı.

YARIŞMACI ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Nikah töreninde, MasterChef yarışmasının diğer dikkat çeken yarışmacılarından Barış, Burak Kaya, Ayaz, Kıvanç, Uğur Kardaş, Yiğit, Melih, Dilan ve Sergen de yer aldı.

Nikahın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, takipçiler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Metin Yavuz'un eşi Ecem Eseler'in gelinlik tarzı ve duru güzelliği ise takipçilerin beğenisini topladı. Sade ve zarif bir gelinlik tercih eden Ecem Eseler, görüntüleriyle adından söz ettirdi.

