MasterChef'e bu hafta veda eden isim belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef'e bu hafta veda eden isim belli oldu

MasterChef yarışmasında bu akşam elenen isim belli oldu. Yarışmaya 14. olarak Akın veda etti.

Masterchef yarışmasında bu haftaki elemede son ikiye Nigar ve Akın kaldı. Yarışmada elenen isim Akın oldu.

TV8'de ekrana gelen MasterChef yarışması Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüri üyeliğinde hız kesmeden sürüyor. Her hafta bir ismin elendiği yarışmaya bu hafta Akın veda etti.

Akın yarışmaya 14. olarak veda etmiş oldu. Nigar ise son ikiye kalmasına rağmen yarışmada devam eden isim olarak açıklandı.

AKIN KIZILTAŞ KİMDİR ?

On yıldan fazla mutfak sektöründe olan isim. 28 yaşında ve Mersinlidir. Babası ve ağabeyi de aşçılıkla uğraşmaktadır. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Akın Kızıltaş yarışmaya 4 Kasım 2024 tarihinde veda etti.

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