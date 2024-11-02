Yüzüne kızgın yağ döküldü... MasterChef Beyza apar topar hastaneye kaldırıldı! İlk açıklama geldi

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı MasterChef Türkiye yarışmasında büyük bir kaza yaşandı. Beyza’nın yaşadığı talihsiz kaza gece damga vurdu.

Ödül oyunu bölümü için yarışmacılar Uşak'a gitti. Oyun devam ederken Beyza'nın hazırladığı böreği ters çevirmeye çalıştığı anlarda yüzüne kızgın yağ döküldü.

ACILAR İÇİNDE KIVRANDI

Alper, takım arkadaşlarına "Kızın yüzü soyuldu. Ben uyardım sizi. O öyle çevrilir mi?" diye kızarken; Beyza sancılar içerisinde kıvrandı ve gözyaşlarına boğuldu.

Takımlar servis için hazırlık yaparken; Mehmet Şef, Beyza hakkında bilgi verdi. Mehmet Yalçınkaya, "Arkadaşlar Beyza'yı hastaneye gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

YARIŞMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Beyza'nın sağlık durumu ve yarışmaya devam edip edemeyeceği ise oldukça merak konusu oldu.

Somer Sivrioğlu, yarışma sırasında yaşanan talihsiz kaza sonrası Beyza'ya ilk müdahalenin sağlık personeli Serhat Özer'in yaptığını belirtti.

"ENFEKSİYON OLMA RİSKİ..."

Somer Şef, sözlerine "Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hem belediye başkanımız hem de oradaki yetkililer çok ilgi gösterdiler. Daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yanık merkezinde müşahede altına alındı.

Prof. Dr. Mustafa Turan bizzat ilgileniyor. Bugün bizlerle olamayacak ama gün ve gün gelişmeleri size bildireceğiz. Doktorun söylediği de şu, yanık yüzde olduğu için enfeksiyon olma riski başka yerde olma ihtimalinden daha fazla" diye devam etti.

ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ

Mehmet Şef ise "Önce iş güvenliği deriz biz her zaman. Yarışma olur biter, her şey olur biter ama sonrası yok. Heyecanınızı anlıyoruz ama bize kulak vermeniz lazım. Görünmez kaza ama bize çok kulak vermeniz lazım" diye konuştu.