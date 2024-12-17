MasterChef’te büyük heyecan! İlk beyaz ceket sahibini buldu

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MasterChef’te büyük heyecan! İlk beyaz ceket sahibini buldu

Heyecanın yükseldiği MasterChef’te ilk altıya kalan yarışmacıların kim olduğu belli oldu. Yarışmada ilk beyaz ceket sahibini buldu. İşte MasterChef’te yaşananlar...

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, MasterChef 2024'te büyük finale sayılı günler kaldı.

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Alper MasterChef'e veda etmişti. Dün akşam yarışmada ilk 6'ya kalan birinci isim belli oldu.

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Eski yarışmacılardan Hasan Biltekin MasterChef'e konuk oldu. Yarışmacılardan Biltekin'in kaşık alan tabağı "Ormanda İlkbahar"ı yapmaları istendi.

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İlk etapta en yüksek puanı Beyza aldı.

İKİNCİ TURDA NELER YAŞANDI?

Şefler, ikinci turda yarışmacılardan kuzu kulağı ve isot salçası ile yaratıcı yemekler yapmalarını istedi.

En başarılı tabağı yapan Beyza ilk 6'ya giren ilk isim oldu.

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