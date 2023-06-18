Masterchef'te gerginlik. Mehmet şef: Beni dinleyeceksen dinle yoksa kapı orada

MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Danilo Zanna, şef tabağını yanlış yapan Mehmet Sur'a tepki göstererek "Bu yaptığın saygısızlık" dedi. Zanna'nın sözlerine sinirlenen Mehmet Sur "Diskalifiye olmak istiyorum" derken gözyaşlarına boğuldu.

Masterchef'te gerginlik. Mehmet şef: Beni dinleyeceksen dinle yoksa kapı orada

Editör: Özlem KIRAL

Önceki akşam yayınlanan yarışmanın ilk bölümünde kendilerine gösterilen şef tabağını yapmaya çalışan yarışmacılardan Mehmet Sur, başarılı olamayarak kendi tariflerini denedi. Duruma sinirlenen şeflerden Danilo Zanna da yapılanın şef tabağına saygısızlık olduğunu söyleyerek Sur'a tepki gösterdi.

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Zanna'nın "Saygısızlık" sözlerini kabul etmeyen yarışmacı ise "Ben herkese saygılıyım. 45 yaşında insanım ama saygısızlık lafını kabul etmiyorum. Diskalifiye olmak istiyorum, yönetim de duysun" dedi.

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Tartışmanın arasına giren şef Mehmet Yalçınkaya ise uyarılarına rağmen kendisini dinlemeyerek konuşmaya devam eden Mehmet Sur'a sinirlenerek "Beni dinleyeceksen dinle, dinleyemeyeceksen de kapı orada" diyerek bağırdı.

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Mehmet Sur ise yaşananların ardından gözyaşlarına hakim olamadı.Yaşanan durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen yarışmacılar, Mehmet Sur'u sakinleştirmeye çalıştı.

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Danilo Zanna ise sözlerinin yanlış anlaşıldığını Sur'un karakteriyle ilgili bir şey söylemediğini belirtti. Mehmet Sur ve Danilo Zanna arasında yaşanan gerginlik kısa sürede tatlıya bağlandı.

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