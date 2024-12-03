Masterchef'te korku dolu anlar! Beyza bir anda yere yığıldı

Geçtiğimiz haftalarda, yüzüne kızgın yağ dökülmesi sonucu ciddi bir kaza geçiren Beyza, hemen hastaneye kaldırılmıştı. Beyza doktorların uyarılarına rağmen yarışmaya dönmüş azmiyle herkese örnek olmuştu.

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye, izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Bu sezon, yarışmacılar arasındaki rekabetin yanı sıra yaşanan dramatik olaylarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yarışmanın finali ocak ayında yapılması beklenirken, şu an yalnızca dokuz yarışmacı kaldı. Beyza ise, yaşadığı talihsizliklerle en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

YAŞADIĞI KAZA İZLEYİCİERİ DERİNDEN ETKİLEMİŞTİ

Beyza'nın geçtiğimiz haftalarda yaşadığı kaza, izleyicileri ve yarışmacı arkadaşlarını derinden etkiledi. Mutfakta kızgın yağın yüzüne dökülmesi sonucu ciddi şekilde yaralanan Beyza, hemen hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi sürecinin ardından doktorların uyarılarına rağmen yarışmaya dönmeye karar vererek büyük bir cesaret gösterdi. Ancak bu kararının ardından da talihsizlikler peşini bırakmadı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

MasterChef Türkiye'nin son fragmanında Beyza'nın bir anda yere yığılması, izleyenleri endişelendirdi. Beyza'nın sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada izleyiciler onun son durumu hakkında endişelerini paylaştı ve yarışmacıya destek mesajları gönderdi.

Yarışmacının sağlık durumu hakkındaki belirsizlik, izleyiciler arasında merak uyandırdı. "Beyza neden bayıldı?", "MasterChef Türkiye'de Beyza'nın durumu ne oldu?" gibi sorular, internet aramalarında sıkça karşılaşılan başlıklardan oldu. Bu durum, Beyza'nın yarışma sürecinde en çok konuşulan isimlerden biri olmasını sağladı.