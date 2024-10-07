MasterChef'te olaylı eleme gecesi! Veda eden isim şaşırttı

MasterChef’te en kötü tabağı yapan isim elendi ve yarışma macerası sona erdi. Eleme gecesinde Eda ile Eda ile Şirin'in kopya hazırlayıp kağıda yazdılar. Bu durum şefleri kızdırdı. Şefler ürün değişikliği yaparak yarışmaya devam ettiler.

KOPYA MESELESİ OLAY YARATTI

Mehmet Şef Ezgi'ye "Senin cebindeki kâğıt nedir?" diye sordu. Ezgi ise "Şirin'in verdiği bir şey. Kendi bir yaratıcılık tabağı için, ürün unutmaması için bir not yazdı" ifadelerini kullandı.

Bu duruma çok sinirlenen Mehmet Şef "Burada bir arkadaşınızın yapacağı yemeğin listesinin malzemelerini diğer bir arkadaşınız yukarıda okuyor. Sizin böyle bir hakkınız yok" diyerek sinirlendi.

ÜRÜN DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ

Şefler yaşanan bu kopya olayından sonra ürün değişikliğine gitti. Açıklanan yeni ürün "Mercan Köşkü" ile yaratıcılık. Şefler tazesinin de kurusunun da kullanılabileceğini belirtti ve en kötü tabağı hazırlan isim Masterchef'e veda etti.

ŞİRİN ÖZÜR DİLEDİ

Kısa bir konuşma yapan Şirin "Şefim Öncelikle, çok çok özür dilerim. Öncelikle sizden, sonra arkadaşlarımdan. Gerçekten bunun sonucunu düşünmeden bir şey yaptık. Yani yapmamamız gereken bir şey yaptık. Bir an boşluğumuza geldi. Çok özür dilerim" dedi. Mehmet Şef ise "Vallahi Şirin bu boşluğumuza gelmemiş. Bazı şeylerin de üstünü örtmek iyi değil. Siz baya buna çalışmışsınız" ifadelerini kullandı.

VEDA EDEN İSİM ŞOKE ETTİ

Son dörde kalıp Danilo Şef'in tabağını yapan yarışmacılar arasında en kötü tabağı yapan Ayşe Masterchef'e veda etti.