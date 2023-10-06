MasterChef'te olaylı gece! Büyük kavga çıktı yarışma iptal edildi

MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde Barış ve Barbaros arasında kavga çıktı. Burun buruna gelen ikili takım arkadaşları güçlükle ayırırken araya giren şefler de Barış ve Barbaros'u "Burası sokak değil, kendinize gelin" diyerek uyardı.

MasterChef'te olaylı gece! Büyük kavga çıktı yarışma iptal edildi

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan tatsız bir olay yaşandı.

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Aynı takımda mücadele eden Barbaros ve Barış arasında yüksek sesle konuşma nedeniyle tartışma çıktı. Yarışmalar birbirinin üzerine yürüyerek temasta bulununca şefler de araya girdi.

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ARKADAŞLARI GÜÇLÜKLE AYIRDI

Dokunulmazlık oyunu sonrası Barış ve Barbaros arasında yüksek sesle konuşma nedeniyle bir tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce ikili birbirinin üzerine yürüdü.

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İkilinin arasına giren Ayaz ise ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ayaz'ın elini iten Barış, Barbaros'un üzerine yürüdü. Diğer yarışmaların araya girmesiyle ikili güçlükle sakinleştirildi.

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SOMER SİVİROĞLU: SOKAKTA DEĞİLSİNİZ, KENDİNİZE GELİN

Mehmet Yalçınkaya ikilinin arasına girerek "Ayrılın" diye bağırırken Somer Sivrioğlu da sert bir dille uyardı. Fiziksel tartışmalara karşı olduklarını söyleyen Sivrioğlu, "Sözlü tartışalar yaşanıyor ama bunu tasvip etmemiz mümkün değil. Birbirinizin üzerine yürümeler, 'o elini indir' falan demeler... Sokakta değilsiniz beyler kendinize gelin. Her şeyi bırakın burada sizi seyreden bir sürü seyirciniz ve çocuk var. Burada da bir sürü kadın yarışmacımız var. Ne onların ne de bir başkasının moralini bozmaya hakkınız yok. Bu yaptığınız tasvip edilecek hiçbir yanı yok. Kendinize gelin" dedi.

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Barbaros ve Barış ise şeflerden özür diledi.

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