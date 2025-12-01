MasterChef Türkiye’de ilk ceket oyunu oynandı. Yarışmacılar MasterChef hayallerini gerçekleştirmek için kıyasıya mücadele ettiler.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı yarışmada yaratıcılık, teknik bilgi, sunum ve lezzet gibi kriterler her zamanki gibi ön planda tutuldu.

8 YARIŞMACI BÜYÜK MÜCADELE VERDİ

Masterchef Türkiye'de Ayla'nın vedasının ardından Sezer, Hakan, Çağatay, Özkan, Mert, Barış, Sümeyye ve Gizem son sekize kaldı. Yarışmacılar, ceket için mücadeleye başladı.

ÜNLÜ ŞEF MAKSUT AKŞAR YARIŞMAYA KONUK OLDU

MasterChef'nin dün akşamki bölümüne şef Maksut Aşkar, yarışmaya konuk oldu.

Ünlü şef Maksut Akşar imza yemeği olan tavuk kadınbudunu yarışmacılardan kendi usulüyle yapmalarını istedi. 7 aşamadan oluşan tarif yarışmacıları adeta terletti.

MasterChef'te ilk ceketin sahibi Çağatay Doğanoğlu oldu.